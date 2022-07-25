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Общество

Одиннадцать школьников из Нижегородской области стали победителями конкурса "Большая перемена"

28 июля 2022 19:29  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В число победителей конкурса "Большая перемена" вошли 11 школьников из Нижегородской области. Финал всероссийского конкурса для учеников 5-7 классов состоялся в "Артеке". Об этом сообщили в региональном Минобразования.

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству победителей среди регионов страны.

В финале конкурса "Большая перемена", который проводится в рамках нацпроекта "Образование", приняли участие 600 школьников 5-7 классов и 500 участников международного трека "Большой перемены".

Как рассказала министр образования Ольга Петрова, в финале ребята решали логические задачи, выполняли креативные творческие задания, а также встречались с журналистами, спортсменами, актёрами, блогерами, бизнесменами и педагогами.

Победителями среди 5-7 классов стали 300 школьников. Они вместе с родителями и наставниками отправятся в "Путешествие мечты" на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России. Всё это время для для будет организована культурно-образовательная программа.

В число победителей вошли 11 нижегородских школьников: Елена Юхновец, Ульяна Сергиенко, Иван Сухов, Екатерина Павленкова из Нижнего Новгорода; Александра Аристова, Полина Китаева, Ярослав Титов, Мария Квасова из Дзержинска; Мария Баранова, Ольга Рохмистрова из Сарова и Елизавета Панфилова из Арзамаса.

Всего же к конкурсу "Большая перемена" в 2022 году присоединилось около 4 млн человек, среди которых почти 1,5 млн учащихся 5-7 классов, более 1,5 млн - 8-10 классов, свыше 730 тысяч студентов колледжей и более 160 тысяч педагогов-наставников.

Напомним, в прошлом году среди финалистов оказались 15 учеников 5-7 классов из Богородского и Краснобаковского районов, а также из Сарова, Бора, Дзержинска и Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр", Российским движением школьников при поддержке министерства просвещения, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

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Теги:
Конкурсы Образование
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