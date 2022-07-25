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Общество

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области 29 июля

29 июля 2022 09:08  [127] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Грозы и ливни прогнозируют синоптики в Нижегородской области днем 29 июля.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", неблагоприятная погода ожидается днем и вечером в отдельных районах.

Из-за этого в регионе повышается вероятность ЧС, сбои в работе наземного транспорта, нарушения в системах ЖКХ муниципалитетов. Кроме того, не исключены локальные затопления территорий из-за дождя и активизация оползневых процессов. 

Всем нижегородским водителям рекомендуется снизить скорость, а при возможности воздержаться от поездок.

Напомним, что около 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля.

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