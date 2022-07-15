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Общество

Почти 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля

18 июля 2022 19:11  [105] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Согласно информации, по данным на 15:00 в верхней части города выпало 38 мм осадков при средних значениях за месяц - 74 мм, в нижней части города выпало - 27 мм осадков, что составляет почти 35% от месячной нормы (76 мм).

Напомним, что нижегородские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за ливня. В городе работают 49 единиц техники: 25 автомашин и 24 мотопомпы.

Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, машины постоянно сменяют друг друга, чтобы минимизировать транспортные неудобства.

Директор МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода" Андрей Николаев пояснил, что при залповом ливне дождеприемники были перегружены, и на улицах образовались лужи. Специалисты управления проинспектируют все районы.

В Автозаводском районе водооткачивающая техника работает на улицах Дьяконова, Васнецова, Мончегорской, Героя Смирнова и др. Кроме того, спецтехника работает на придомовых территориях на улицах Дружаева, Комсомольская, Переходникова, Береговая и других.

В Канавинском районе откачка воды идет на Московском шоссе, на улицах Тонкинской, Гордеевской, Генерала Зимина, Мурашкинской. 

В Нижегородском районе в усиленном режиме устраняются потопы на улицах Алексеевской, Октябрьской, Трудовой, Ковалихинской, Ошарской, Богдановича, а также на Лысогорском съезде и Нижне-Волжской набережной.

В Сормовском районе водооткачивающая техника работает на ул. Светлоярской, проспекте 70 лет Октября. На ул. Гаугеля также ведётся откачка, дорога на время работы перекрыта. 

На территории Московского района откачка воды осуществляется на кольце троллейбуса по адресу: ул. Чаадаева,41, а также на ул. 50 лет Победы, на пр. Героев и на ул. Народная, 34, 50.

В Советском районе водооткачивающая техника работает на проспекте Гагарина, улицах Бекетова и Васюнина. В частности, с ул. Г. Ивлиева и прочих. На пр. Гагарина удалось откачать порядка 60 кубов дождевой воды. Кроме того, в результате дождя и сильного ветра были повалены деревья на улицах Ошарской, Генкиной и Тимирязева. Бригады рабочих уже убрали их.

В Ленинском районе работы по откачке воды ведутся на участке дороги вдоль Силикатного озера, на ул. Героя Чугунова, проспекте Ленина и других проблемных участках района.

В Приокском районе на постоянном контроле специалистов находятся 3-4 территории, где могут быть подтопления.

Сообщить, где необходимо откачать воду на дорогах общего пользования, нижегородцы могут по телефонам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что до 50 мм и более осадков выпадет в Нижегородской области 18 июля.

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Теги:
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