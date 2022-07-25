Нижегородские перевозчики опровергли отсутствие туалетов для сотрудников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Нижегородэлектротранс" и "Нижегородпассажиравтотранс" опровергли отсутствие туалетов для сотрудников.

Согласно информации, для персонала трамваев и троллейбусов туалеты предусмотрены в каждом депо, а также на конечных и промежуточных пунктах. Во всех уборных ежедневно и по необходимости проводится санитарную обработку. Жалоб на отсутствие туалета не поступало.

Как сообщили в ГП "Нижегородпассажиравтотранс", отвечающего за социальные автобусы, на площади Советской нет конечной остановки, а конечный пункт в Кузнечихе-2 оборудован диспетчерским пунктом с туалетом и комнатой приема пищи для сотрудников.

Также на конечной остановке на улице Деловая установлен биотуалет, который ежедневно чистится и убирается, а на улице Зайцева располагается конечный пункт маршруток. Двухэтажное здание диспетчерского пункта НПАТ находится на ЗКПД-2, оно оборудовано туалетом, буфетом и комнатой для приема пищи.

Ранее сообщалось, что инспекция труда выявила отсутствие туалетов для сотрудников в "Нижегородэлектротранс".