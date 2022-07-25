Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 29 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2022 11:23  [4] Выставка "Поезд Победы" откроется для посещения в Нижнем Новгороде 1 и 2 августа
29 июля 2022 10:59  [72] Нижегородские перевозчики опровергли отсутствие туалетов для сотрудников
29 июля 2022 10:39  [85] Ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области
29 июля 2022 10:18  [108] Нижегородские полицейские напомнили паломникам в Дивееве о мерах личной безопасности
29 июля 2022 10:14  [139] Около 11 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде 29 июля
29 июля 2022 09:36  [130] Олег Лавричев проверил благоустройство в Советском районе
29 июля 2022 09:08  [245] Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области 29 июля
28 июля 2022 19:29  [273] Одиннадцать школьников из Нижегородской области стали победителями конкурса "Большая перемена"
28 июля 2022 19:10  [319] Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР
28 июля 2022 18:52  [456] Закладка храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы состоялась в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские перевозчики опровергли отсутствие туалетов для сотрудников

29 июля 2022 10:59  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Нижегородэлектротранс" и "Нижегородпассажиравтотранс" опровергли отсутствие туалетов для сотрудников.

Согласно информации, для персонала трамваев и троллейбусов туалеты предусмотрены в каждом депо, а также на конечных и промежуточных пунктах. Во всех уборных ежедневно и по необходимости проводится санитарную обработку. Жалоб на отсутствие туалета не поступало.

Как сообщили в ГП "Нижегородпассажиравтотранс", отвечающего за социальные автобусы, на площади Советской нет конечной остановки, а конечный пункт в Кузнечихе-2 оборудован диспетчерским пунктом с туалетом и комнатой приема пищи для сотрудников.

Также на конечной остановке на улице Деловая установлен биотуалет, который ежедневно чистится и убирается, а на улице Зайцева располагается конечный пункт маршруток. Двухэтажное здание диспетчерского пункта НПАТ находится на ЗКПД-2, оно оборудовано туалетом, буфетом и комнатой для приема пищи.

Ранее сообщалось, что инспекция труда выявила отсутствие туалетов для сотрудников в "Нижегородэлектротранс".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph