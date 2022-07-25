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Более миллиона рублей лишился житель Дзержинска после звонка "оператора сотовой связи"

29 июля 2022 12:31  [30] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В ГУ МВД по Нижегородской области предупредили о новой схеме бесконтактного мошенничества на территории региона. Так, жертвой аферистов, представившихся операторами сотовой связи, стал 57-летний житель Дзержинска.

Как рассказали в полиции, всё чаще мошенники стали представляться не только сотрудниками банков и правоохранительных органов, но и операторами сотовой связи. Схема такая: звонящие сообщают гражданам, что их номер заблокирован ввиду подозрительной активности мошенников, и просят продиктовать код подтверждения из SMS-сообщения, после чего получают доступ к личному кабинету в интернет банке и производят денежные переводы.

Жертвой подобного обмана стал 57-летний житель Дзержинска. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, неизвестные позвонили ему на мобильный и предупредили о блокировке его личного номера, а затем потребовали сообщить им код из полученного SMS-сообщения. Доверчивый дзержинец выполнил все указания, после чего ему пришло сообщение из банка о списании с его накопительного счёта 1 100 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что жительница Городца чуть не лишилась более 700 тысяч рублей после звонка лжесотрудников банка.

Кроме того, мошенники удалённо с помощью приложения похитили у нижегородки более 3,6 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество Преступления
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