Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Нижегородскую область с трёхдневным визитом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.
Согласно информации, визит продлится три дня - с 30 июля по 1 августа 2022 года.
Так, 30 июля патриарх Кирилл посетит Лукоянов, где планирует побывать в Покровском соборе.
31 июля предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию в кафедральном Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде.
1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, патриарх совершит чин великого освящения Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря и возглавит Литургию в новоосвящённом соборе.
Напомним, памятные мероприятия в честь Серафима Саровского в Дивееве пройдут с 30 июля по 1 августа.
Православный крестный ход в селе Дивеево пройдет с 30 по 31 июля. На 1 августа запланированы торжественные мероприятия на территории Серафимо-Дивеевского женского монастыря, в которых примут участие паломники из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
27 июля в Дивееве открылся палаточный городок для паломников, которые прибудут на торжества. Городок будет открыт по 2 августа включительно.
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