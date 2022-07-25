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Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Нижегородскую область с трёхдневным визитом

29 июля 2022 14:53  [133] Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: с сайта Московского Патриархата

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Согласно информации, визит продлится три дня - с 30 июля по 1 августа 2022 года.

Так, 30 июля патриарх Кирилл посетит Лукоянов, где планирует побывать в Покровском соборе.

31 июля предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию в кафедральном Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде.

1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, патриарх совершит чин великого освящения Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря и возглавит Литургию в новоосвящённом соборе.

Напомним, памятные мероприятия в честь Серафима Саровского в Дивееве пройдут с 30 июля по 1 августа.

Православный крестный ход в селе Дивеево пройдет с 30 по 31 июля. На 1 августа запланированы торжественные мероприятия на территории Серафимо-Дивеевского женского монастыря, в которых примут участие паломники из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

27 июля в Дивееве открылся палаточный городок для паломников, которые прибудут на торжества. Городок будет открыт по 2 августа включительно.

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Теги:
Религия Церковь
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