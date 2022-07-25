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Общество

Гостиница для водителей автобусов откроется в Нижнем Новгороде

29 июля 2022 15:38  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гостиница для водителей автобусов откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов во время прямого эфира, посвященного новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Согласно информации, здание гостиницы около аэропорта было приобретено в собственность правительства региона. В нем планируется размещать сотрудников из других регионов и отдаленных районов Нижегородской области, работающих вахтовым методом.

В настоящее время в гостинице проводится косметический ремонт, в ближайшее время она будет готова принимать жильцов.

Как отметил Артем Бафанов, за счет появления нового жилья планируется увеличить привлекательность вакансий в сфере общественного транспорта. Также он рассказал, что уже есть претенденты на заселение в гостиницу.

Ранее сообщалось, что нижегородские перевозчики опровергли отсутствие туалетов для сотрудников.

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Теги:
Гостиницы Общественный транспорт
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