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Экономика

Команда СУ-911 ДСК "Автобан" в первом полугодии перевыполнила план на 5% на четвертом этапе М-12

29 июля 2022 15:41  [65] Экономика
Фото ДСК Автобан

Фото ДСК Автобан

В пресс-службе ДСК "Автобан" сообщили, что в первом полугодии команда СУ-911 на четвертом этапе М-12 перевыполнила план на 5%, выполнив строительные работы почти на 2 млрд рублей. 

Дорожники устроили 300 тыс. кубометров насыпей, уложили 450 тыс. м2 шлаковых оснований, 250 тыс. м2 геотекстиля, 180 тыс. м2 верхнего слоя 145 тыс. м2 нижнего слоя покрытия.

Субподрядные организации тоже проявили себя лучшим образом – возвели десять армогрунтовых насыпей, уложили водопропускные трубы и благоустроили полосу отвода.

Ранее сообщалось, что работы по возведению М-12 в Нижегородской области ведутся с опережением.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Автодор Дороги М-12
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