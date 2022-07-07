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Общество

Работы по возведению М-12 в Нижегородской области ведутся с опережением

08 июля 2022 17:39  [150] Общество

Фото: ГК "Автодор"

Пресс-служба ДСК "Автобан" сообщила о ходе работ по возведению скоростной магистрали М-12 на территории Нижегородской области.

Так, на 4-м этапе, который проходит по территории Владимирской и Нижегородской областей, ведутся работы по устройству земляного полотна основного хода (общий объём земляных работ выполнен на 94%), разработке выемки, устройству ж/б плит противокарстового армирования, укреплению откосов насыпи гибкими матами и укреплению полосы отвода растительным грунтом.

Также осуществляется устройство оснований дорожной одежды из шлаковых смесей, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, а в июле месяце планируется первая укладка щебёночно-мастичного асфальтобетона на объекте. Приступили к устройству фундаментов наружного освещения и устройству водосбросов с проезжей части.

На 5-м этапе, который проходит полностью по нижегородскому региону, ведутся работы на всех 36 искусственных сооружениях: на 15 смонтированы балки пролетного строения, в июне поставлено рекордное количество балок на искусственных сооружений – 171 шт. 

На проекте задействовано более 2300 человек и 705 машин и механизмов.

В компании отмечали ранее, что из-за сложного рельефа на 5-м этапе строительства трассы М-12 в Нижегородской области придётся возвести 190 искусственных сооружений.

На 6-м этапе, который пройдет частично через Нижегородскую область, а частично – по территории Чувашской Республики, земляное полотно выполнено на 83,5% по основному ходу: разработана выемка в объеме 9,2 млн м3, отсыпано насыпей 8,1 млн м3. Ведутся как земляные работы, так и устройство слоев дорожной одежды. Уложено 20 км верхнего слоя основания и 14,3 км нижнего слоя покрытия.

По мостам и путепроводам выполнены работы по погружению 6180 свай из проектных 8275 шт. Ростверки и тела опор завершены на 22 сооружениях. Монтаж ригелей выполнен на 21 искусственных сооружениях. Смонтированы плиты пролетных строений на двух путепроводах. Отмечается, что 95% балочной продукции изготавливается на приобъектном полигоне ООО "Автобан-Мост"в Шумерле.

Общее количество сотрудников, задействованных на шестом этапе, составляет порядка 3300 человек, техники – 1093 единицы.

Ранее сообщалось, что на 132 км 6-го этапа М-12 возводится 45 искусственных сооружений. Особым объектом этого участка М-12 станет мостовой переход через реку Суру длиной 930 метров, соединяющий Чувашскую Республику с Нижегородской областью.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Автодор Дороги М-12
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