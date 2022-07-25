Нижегородские предприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Три предприятия Нижегородской области включены в федеральный онлайн-путеводитель промышленных экскурсий, созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга России.

Так, в каталог попали акционерное общество "Хохломская роспись" в Семёнове, фабрика мороженого "Колибри" на Бору и выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в нашем регионе достаточно предприятий, которые уже имеют большой опыт приёма туристических групп.

"Промышленный туризм – особое направление в туриндустрии. Это прекрасная возможность воспитать в подрастающем поколении гордость за отечественные разработки, вести работу в области профориентации, да и просто расширять кругозор подростков и взрослых", - уверен глава региона.

На страницах онлайн-путеводителя представлены описания экскурсий, фотографии и видеоматериалы, а также предложены варианты сувениров, которые можно привезти с собой. Также прямо на сайте можно забронировать экскурсию.

Всего в каталоге размещена информация о более чем 30 предприятиях из 20 регионов России. Но в дальнейшем путеводитель будет расширяться: заявку на размещение в нём подали ещё около 200 предприятий из 30 регионов.

Ознакомиться с путеводителем можно на сайте.

Ранее сообщалось, что туристический проект "Промышленный Нижний", разработанный волонтёрами из НГТУ им. Р.Е. Алексеева, вошёл в ТОП-10 Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" и получил грант Росмолодёжи в размере 300 тысяч рублей.