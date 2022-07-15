Туристический проект "Промышленный Нижний" победил в конкурсе "Мастера гостеприимства" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Туристический проект "Промышленный Нижний", разработанный волонтёрами из НГТУ им. Р.Е. Алексеева, вошёл в ТОП-10 Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" и получил грант Росмолодежи в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Минобразования Нижегородской области.

Как рассказали авторы проекта, "Промышленный Нижний" - это экскурсии на действующие предприятия региона, которые уже 4,5 года проводит команда добровольцев отряда "ПромЭкскурсовод". За это время было организовано более 600 экскурсий на различные предприятия, в музеи, учебные центры Нижегородской области. В них приняли участие 13 тысяч человек, и интерес к этому направлению растёт не только среди российских и иностранных туристов.

На конкурсе "Мастера гостеприимства", который прошёл в Иркутске, проект представил гид-организатор Александр Анущенко.

"Данная практика была признана уникальной в своем роде, поскольку в целом это был практически единственный представленный опыт реализации промышленных туристических программ в России. Также в жюри отдельно отметили высокую профориентационную значимость проекта", – рассказал Александр.

Напомним, что в 2021 году в конкурсе победу одержали три участника из Нижегородской области: Екатерина Крюнас из Городца, Алексей Гроза из села Владимирское и Мария Хохлова из Нижнего Новгорода. Финал конкурса в прошлом году прошёл в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Участниками "Мастеров гостеприимства" могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающие попробовать себя в этом профессиональном направлении.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.