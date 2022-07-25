Маршруты общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода изменятся 30 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Маршруты общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода изменятся 30 июля. Это связано с предстоящими глобальными перекрытиями улиц.

Согласно информации, предоставленной городским департаментом транспорта, изменения коснутся следующих маршрутов:

- троллейбусы № 9, 13, 17 сократят до пл.Свободы;

- автобус Т-31 сократят до остановки "Водная академия";

- автобусы А-1, А-68 будут следовать по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл.Свободы – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении ул.Минина проследуют по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького, пл.Свободы, улицам Варварской и Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улицам Пискунова и Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по ул.Пискунова в оба направления;

- автобусы А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького, пл.Свободы, улицам Варварской, Октябрьской и Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл. Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Кроме того, на перечисленных маршрутах будут организованы остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Напомним, что центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют 30 и 31 июля из-за нескольких фестивалей.