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Общество

Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют 30 и 31 июля из-за музыкальных фестивалей

28 июля 2022 14:55  [85] Общество

Фото: Максим Волжский, vk.com/nizhny800

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с проведением в Нижнем Новгороде двух музыкальных фестивалей 30 и 31 июля будет временно прекращено движение транспорта на площади Минина и Пожарского, включая примыкающие улицы, а также на Стрелке. Парковка там также будет запрещена. Об этом говорится в постановлениях администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в рамках подготовки к фестивалю "Рок чистой воды - 2022" с 12:00 26 июля до 23:00 1 августа будет приостановлено движение транспорта на участке центральной городской площади - от ул.Минина до Верхне-Волжской набережной.

На время проведения фестиваля ограничения будут более глобальные. Так, с 6:00 до 23:59 30 июля будет остановлено движение по следующим участкам:

- по пл.Минина и Пожарского - на участке от ул.Минина до Зеленского Съезда,
- по ул.Ульянова - на участке от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по ул. Минина - на участке от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по Верхне-Волжской набережной - на участке от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по трубе Зеленского Съезда,
- по ул.Варварской - на участке от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по ул.Алексеевской - на участке от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по ул.Пожарского,
- по Георгиевскому Съезду.

Кроме того, 30 июля на Стрелке пройдёт музыкальный фестиваль "Великая Русь". По этой причине с 00:01 30 июля до 15:00 31 июля будет остановлено движение:

- по ул. Стрелка - на участке от дома №7 до ул.Совнаркомовской,
- по ул.Совнаркомовской - на участке от ул.Самаркандской до Волжской набережной,
- по Волжской набережной - на участке от ул.Бетанкура до ул. Совнаркомовской.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Все автомобили, припаркованные в зонах ограничений, будут эвакуированы на спецстоянку.

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Теги:
движение Транспорт Фестиваль
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