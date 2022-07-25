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Культура и отдых

Всероссийский фестиваль "Исконь" проходит в Борском районе 29-31 июля

29 июля 2022 17:23  [34] Культура и отдых

На берегу реки Линды в деревне Филипповское Борского района с 29 по 31 июля проходит всероссийский фестиваль "Исконь". В этом году мероприятие проводится при поддержке Минсоцполитики Нижегородской области.

Как рассказали организаторы, фестиваль, который проходит в регионе уже 12 лет, направлен на сохранение русских традиций и семейных ценностей.

На фестивале для участников подготовлены мастер-классы от гончаров, кузнецов, изготовителей народной одежды, мастеров резьбы по дереву и народной куклы. Также будут организованы творческие занятия по игре на гитаре, актёрскому мастерству и пр.

Посетители могут принять участие в семейных квестах, экскурсиях, реконструкторских боях на мечах и состязаниях в стрельбе из лука.

На отдельной площадке фестиваля будут организованы игры и развлечения для детей.

Кроме того, в марках фестиваля организована концертная программа, в которой примут участие лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, фолк-ватага "Соловьи-Разбойники" (г.Москва) и "золотой" состав лучших бардов - авторов и исполнителей, приехавших на мероприятие со всей страны.

На фестиваль приглашены представители регионального отделения Русского географического общества, Нижегородского областного турклуба и ПСО "Волонтёр", а также всемирно известный путешественник и воздухоплаватель Валентин Ефремов.

Подробная программа размещена в официальных сообществах фестиваля во "ВКонтакте": https://vk.com/iskonru и https://vk.com/iskon_fest.

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Теги:
Борский г.о. Фестиваль
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