Спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта городской администрации.

Согласно информации, на площадке у памятника Катер "Герой" будут организованы турнир "Уличная атлетика", соревнования по воркауту и армрестлингу и мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО.

В турнире "Уличная атлетика" нижегородцы будет соревноваться в следующих дисциплинах: максимальное количество повторений берпи, трастеров с одной гирей, отжимания с широкой постановкой рук, махи гири перед собой, командный подъем туловища из положения лежа и переворот покрышки всей командой.

Для участия необходимо собрать команду из пяти человек старше 14 лет и подать заявку. Команды могут состоять только из мужчин, женщин или быть смешанными.

Вся дополнительная информация по ссылке.

Соревнования по воркауту будут включать в себя следующие упражнения: выход на две руки, отжимания на брусьях и подтягивания. Принять участие могут все желающие старше 10 лет, прошедшие регистрацию на месте и не имеющие ограничений по здоровью.

Соревнования по армрестлингу будут проводиться по схеме "борьба до двух поражений". Участниками могут стать все совершеннолетние желающие и прошедшие регистрацию на месте.

В рамках реализации ВФСК ГТО участникам выполнят: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, рывок гири 16 кг, подтягивание из виса на высокой перекладине. Принять участие могут все желающие в возрасте от 9 до 70 лет. Регистрация на месте.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало регистрации в 9:30.

Напомним, что 13 августа также состоится традиционный забег по Чкаловской лестнице.