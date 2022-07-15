Традиционный забег по Чкаловской лестнице пройдет 13 августа Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Традиционный забег по Чкаловской лестнице пройдет 13 августа в 10:00. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, пройдут 3 забега: массовый, мужской и женский. В соревнованиях могут принять участие все желающие, при наличии справки от врача. Участники до 17 лет допускаются к соревнованиям только при наличии медицинской справки, с указанием в ней допуска к забегу по Чкаловской лестнице.

Предварительные заявки на участие можно подать по адресу cssornn@mail.52gov.ru до 10 августа. Необходимо указать ФИО, дату рождения и отметку врача с подписью и печатью. Также можно будет зарегистрироваться в день соревнования.

Выдача стартовых номеров пройдет у Георгиевской башни Кремля 13 августа с 09:00 до 10:00.

Напомним, в Нижнем Новгороде 21 августа пройдёт второй "Марафон 800". Участников масштабного забега ждут три дистанции на выбор – 3, 10 или 42,2 км.

Также 6 августа в столице Приволжья состоятся семейный праздник и благотворительный забег.