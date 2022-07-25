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Общество

ПИМУ откроет филиал во Владимире в 2023 году

29 июля 2022 18:28  [89] Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приволжский исследовательский медицинский университет откроет филиал во Владимире. Об этом стало известно 29 июля по итогам рабочей встречи врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева и ректора ПИМУ Николая Карякина.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой медуниверситета, соответствующее соглашение будет подписано в августе, а филиал откроет двери в 2023 году.

Отмечается, что ПИМУ - единственный из нижегородских вузов, кто откроет филиал в другом регионе.

Предварительно стороны договорились о том, что ПИМУ будет передан учебный корпус площадью 3 200 кв.м и общежитие. Ремонт помещений будет выполнен за счёт средств Владимирской области, а вот оснастить их предстоит ПИМУ. К началу следующего учебного года сторонам предстоит решить все имущественные вопросы.

В филиале будут открыты лечебный факультет, ординатура по 12 специальностям, а также планируется реализовывать программы дополнительной профподготовки. Планируемая предельная численность обучающихся составит около 1 300 человек.

В учебном корпусе кроме также расположатся симуляционный центр и учебные лаборатории. Одной из образовательных площадок университета станет инфекционная больница, которая сейчас готовится к открытию во Владимире.

Напомним, впервые об идее открытия филиала ПИМУ в соседнем регионе стало известно в январе 2021 года. С инициативой выступило правительство Владимирской области. В частности, прежний губернатор Владимир Сипягин высказывался о проработке возможности открыть во Владимире филиал Приволжского медуниверситета, поскольку в регионе остро стоит проблема нехватки кадров.

Минздрав РФ поддержал идею и поручило ПИМУ оказать помощь в решении кадровых проблем региона.

Напомним, в прошлом году Приволжский исследовательский медицинский университет получил статус федеральной инновационной площадки.

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Теги:
Вузы ПИМУ Сотрудничество
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