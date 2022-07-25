Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область перенесен Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: с сайта Московского Патриархата

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область перенесен. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Напомним, что изначально Патриарх планировал совершить трехдневный визит - с 30 июля по 1 августа.

Согласно информации, перенос связан с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия Святейшего Патриарха Кирилла в Москве.

Новая дата визита станет известна позднее.

"Святейший Патриарх ждет встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее", — сказал и. о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.