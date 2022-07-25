Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область перенесен. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.
Напомним, что изначально Патриарх планировал совершить трехдневный визит - с 30 июля по 1 августа.
Согласно информации, перенос связан с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия Святейшего Патриарха Кирилла в Москве.
Новая дата визита станет известна позднее.
"Святейший Патриарх ждет встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее", — сказал и. о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.
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