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Общество

Пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения

30 июля 2022 11:41  [52] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение "Единой России" окажет гуманитарную помощь Территориальному центру социального обслуживания города Харцызска Донецкой народной республики.   

Делегация из Харцызска находится с трехдневным визитом в Нижегородской области по приглашению регионального отделения Союза пенсионеров России. В рамках социального проекта "Мост дружбы" пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения по разным направлениям.  

Сегодня в региональном исполкоме "Единой России" с делегацией встретились депутаты, представители регионального отделения Союза пенсионеров России, активисты партийного проекта «Старшее поколения».  

"Сотрудники Центра соцобслуживания Харцызска рассказали, что у них есть необходимость в препаратах по измерению давления, сахара, лекарственных препаратах, средствах по уходу за больными. Договорились, что они составят подробный список, в чем сейчас есть потребность. И с очередной партией гуманитарного груза мы им все передадим", - рассказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.     

Также участники договорились о совместной работе над проектами, мероприятиями по повышению уровня и качества жизни людей старшего возраста, созданию условий для их активного долголетия.   

"Мы верим, что сотрудничество будет плодотворным и принесет пользу обоим сторонам. На базе нашей общественной организации и в рамках партпроекта "Старшее поколение" мы готовы участвовать в совместных мероприятиях, оказывать поддержку инициативам, направленным на самореализацию людей "серебряного возраста", вовлечению их в активную общественную жизнь", - отметил председатель правления НРО Союза пенсионеров России Валерий Антипов.  

Как рассказала директор муниципального учреждения "Территориальный центр  социального обслуживания" администрации Харцызска Татьяна Нетудыхатка, в их городе проживает порядка 29 тысяч пенсионеров. В Центре пожилым людям оказывают различную социальную поддержку, адресную помощь. А также организуют для них различные обучающие и досуговые мероприятия: занятия спортом, оздоровительной физкультурой, в творческих кружках и коллективах, волонтерских акциях и др.  

"Мы с радостью откликнулись на приглашение приехать в Нижний Новгород. Узнали много интересного и полезного для себя. Уверена, что опыт нижегородских коллег поможет нам в дальнейшей работе. А совместные проекты будут улучшать качество жизни наших пенсионеров, делать ее более насыщенной и яркой. В данных условиях забота о пожилых людях, является особенно актуальной. Мы благодарны нижегородцам за поддержку", - сказала Татьяна Нетудыхатка. 

В рамках визита в наш регион гости из Харцызска примут участие в слете "Исконь" в городском округе город Бор, где встретятся и пообщаются с делегациями пенсионеров Нижегородской области. Также посетят областной гериатрический центр, Управление и комплексный центр социальной защиты населения Автозаводского района Нижнего Новгорода,  клиентскую службу Пенсионного Фонда, примут участие в заседании круглого стола в региональном министерстве социальной политики.  

"Ценность и актуальность проекта "Мост дружбы" обусловлена желанием помочь пенсионерам из ДНР в непростое для них время, наполнить смыслом, обозначив новые задачи для развития и самореализации», - отметил координатор проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин. 

Напомним, Нижегородская область взяла шефство над Харцызском - городом областного значения в центральной части Донецкой народной республики. 

Регион и Харцызск будут сотрудничать в реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Планируется развивать взаимодействие в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, социальной отрасли, спорта, молодежной политики и ряда других. 

С первого дня спецоперации Нижегородское региональное отделение, депутатский корпус, волонтеры "Единой России" включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Также нижегородские депутаты и волонтеры выезжают в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией. 

При поддержке "Единой России" 1 июня, в День защиты детей, в Харцызск был отправлен первый гуманитарный поезд "Детям Донбасса". Также региональное отделение партии оказывает помощь в оснащении техникой и необходимыми предметами детского социального центра в городе. 

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Теги:
ДНР Пенсионеры
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