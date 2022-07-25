Более 17 тысяч нижегородцев уже оформили "Карту болельщика" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 17 тысяч нижегородцев уже оформили "Карту болельщика". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через госуслуги можно с 4 июля. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие данной карты обязательно.

Согласно информации, 30 и 31 июля с 9:00 на стадионе "Нижний Новгород" справа от гейта №7 будет работать временный центр оформления "Карты болельщика". В день матча, 31 июля, он будет доступен с 9:00 до окончания первого тайма.

Жители других регионов также смогут подтвердить свою личность в этом центре. В дальнейшем временный центр оформления "Карты болельщика" будет работать за день до матча и в день игры.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут купить билет на матч Пари НН - ЦСКА всего за 10 рублей.