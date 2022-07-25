Семинары для работодателей пройдут в трех районных центрах занятости Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"
Заседания клубов работодателей проведут три районных центра занятости населения Нижегородской области, мероприятия пройдут 3, 4 и 5 августа. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости региона.
Согласно информации, 3 августа заседание клуба работодателей состоится в Уренском центре занятости населения (ЦЗН) с10.00 до 13.00, 4 августа– в Сергачском - с 10.00 до 12.00, а 5 августа– в Шатковском ЦЗН - с 14.00 до 16.00.
Кадровые консультанты центров занятости в формате семинара обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.
Среди вопросов - соблюдение требований законодательства в сфере занятости; трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; использование единой цифровой платформы "Работа в России".
Кроме того, участников семинаров проинформируют об антикризисных программах, которые предусматривают профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения; временные и общественные работы; субсидирование на трудоустройство отдельных категорий граждан; временный перевод сотрудников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.
Напомним, Нижегородская область вошла в число первых 19 регионов страны, присоединившихся к проекту использования портала "Работа в России".
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