Глеб Никитин посетил фестиваль "Великая Русь" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии фестиваля "Великая Русь" у собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, главной темой мероприятия стала история и культура России.

В концертной части фестиваля выступили оркестр и солисты нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, Архиерейский хор Нижегородской епархии и другие исполнители. Во время каждого выступления на экране демонстрировались визуальные ассоциации на темы истории и культуры РФ, старинные фотографии Нижнего Новгорода.

"Сегодняшний концерт объединил разные виды искусства, разных людей, сюжеты разных эпох. Всё это позволило получить полный эффект погружения в мир искусства. Но главное - такие мероприятия помогают сохранению и возрождению нашей исторической памяти. Уже в самом названии фестиваля "Великая Русь" заключён мощный посыл. Только ощущая свою сопричастность к великой национальной культуре и духовному наследию, мы можем уверенно смотреть в будущее", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Всероссийский фестиваль "Исконь" проходит в Нижегородской области 29-31 июля.

