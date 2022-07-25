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Культура и отдых

Около 600 тысяч человек посетили НГИАМЗ в первом полугодии 2022 года

31 июля 2022 12:38  [109] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Почти 584 тысячи человек в первом полугодии 2022 года посетили филиалы Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказал замгубернатора региона Олег Беркович, такие показатели свидетельствуют о результате комплексной ремонтно-реставрационной работы, проведенной в музее-заповеднике за последнее время.

"Благодарю команду НГИАМЗ и всех причастных к изменениям коллег за работу. Уверен, что итоги этого года будут рекордными", – отметил Олег Беркович.

Сотрудники Нижегородского музея-заповедника отмечают рост интереса к экскурсионным программам: экскурсии в филиалах НГИАМЗ выбрали более 85 тысяч человек, из них 30 тысяч – дети в возрасте до 16 лет.

"Нижегородский музей-заповедник — это не просто крупнейшее музейное объединение Нижегородской области, но и очень разные по тематикам музеи, которые привлекают посетителей разных возрастов и интересов", - рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

Сотрудники Нижегородского музея-заповедника регулярно обновляют экспозиции, организуют новые выставки и разрабатывают новые экскурсионные программы. Так, специально для владельцев "Пушкинской карты" (граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет) было представлено несколько экскурсий, вызывающих интерес молодёжной аудитории, в том числе "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" и "Городские истории и легенды в доме за миллион" в Усадьбе Рукавишниковых.

Ранее сообщалось, что  уникальное фондохранилище появится во флигеле Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.

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