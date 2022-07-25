Детский сад в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" достроят до конца года

НИА "Нижний Новгород"
Два детских сада в ЖК "Новая Кузнечиха" Нижнего Новгорода должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин Вконтакте, отвечая на вопрос подписчика.
"Процесс идёт, строительство завершается. Я рассчитываю, что введём в эксплуатацию до конца года, там уже 95% и 82% готовность на двух участках. Построим и перейдём к лицензированию", - написал глава региона.
Ранее сообщалось, что новый подрядчик в ближайшее время приступит к строительству детского сада № 38 в ЖК "Новая Кузнечиха".
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