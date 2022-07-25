Стоимость проезда на автобусе из Дзержинска в Нижний Новгород изменится с 1 августа Общество

НИА "Нижний Новгород"

Стоимость проезда на автобусе из Дзержинска в Нижний Новгород изменится с 1 августа, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, одна поездка для пассажира теперь обойдется в 150 рублей (ранее - 130 рублей). Весной 2022 года в Дзержинске также подорожал проезд на автобусах и троллейбусах.

Ранее сообщалось, что тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода изменятся с 1 августа.