НИА "Нижний Новгород"
Стоимость проезда на автобусе из Дзержинска в Нижний Новгород изменится с 1 августа, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Согласно информации, одна поездка для пассажира теперь обойдется в 150 рублей (ранее - 130 рублей). Весной 2022 года в Дзержинске также подорожал проезд на автобусах и троллейбусах.
Ранее сообщалось, что тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода изменятся с 1 августа.
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