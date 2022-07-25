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Общество

Тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода изменятся с 1 августа

27 июля 2022 11:30  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода изменятся с 1 августа. Об этом сообщили в ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс".

Напомним, что о корректировке стоимости разовой поездки в общественном транспорте было объявлено 22 июля.

Теперь при оплате с помощью бесконтактных банковских карт стоимость разовой поездки составит 30 рублей (до 1 августа – 26 рублей, у ряда частных перевозчиков – 30 рублей), при оплате наличными – 35 рублей (сейчас – 30 рублей).

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, "для изменения стоимость проезда есть ряд объективных причин, которые невозможно не учитывать, важно сохранить автотранспортные предприятия, не допустив их банкротства, но интересы жителей региона в приоритете".

Ранее сообщалось, что себестоимость проезда на автобусе в Нижнем Новгороде достигает 35 рублей.

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Теги:
Общественный транспорт Тарифы Транспорт
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