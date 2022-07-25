Бюрократическую нагрузку на учителей снизят в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в ходе совещания межрегиональной рабочей группы "Перспективные направления хода реализации мероприятий по снижению документарной нагрузки в системе образования" Минобр Нижегородской области представил проект "Оптимизация организации образовательной деятельности, направленная на соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов и прав обучающихся, как необходимое условие для получения обучающимися качественного образования". Данный проект был высоко оценен участниками мероприятия.

По словам министра образования региона Ольги Петровой, данный проект снижает нагрузку не только на учителей, но и на администрацию школы в целом. Образовательные учреждения получат инструменты и методики, которые позволят оптимизировать документооборот и образовательную деятельность в соответствии с законом.

По итогам рассмотрения проекта Нижегородская область была включена в состав пилотных регионов России по снижению бюрократической нагрузки в системе образования в рамках федерального проекта "Новая школа". Кроме того, нижегородский проект рекомендуется использовать на территории всей страны для снижения административной нагрузки.

В рамках реализации проекта школам региона окажут методическую поддержку по внедрению новых положений закона "Об образовании в Российской Федерации", направленных на снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников.

Напомним, что Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей.

СПРАВКА:

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, устанавливается перечень документов, подготовкой которых будут заниматься учителя при реализации основных общеобразовательных программ. Введен прямой запрет возлагать на педагогов обязанности по подготовке документов, которые не входят в утвержденные перечни. Закон также дает образовательным организациям право применять в своей деятельности электронный документооборот.