Монумент "Боевой и трудовой славы автозаводцев" будет отреставрирован ко Дню города Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Монумент "Боевой и трудовой славы автозаводцев" будет отреставрирован ко Дню города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, реставраторы уже приступили к работе. Они переложат 1,5 тонны утраченной цветной смальты, из которой состоит мозаика на монументе.

Как рассказал Юрий Шалабаев, монумент был построен в 1981 году всего за месяц, и с тех пор мозаика на нем не реставрировалась.

"Я его строительство не застал, но родители рассказывали, как одновременно в сквере могли работать до тысячи человек: возводили монумент, благоустраивали парк. Для автозаводцев это место по сей день остаётся сакральным", - написал глава города.

По словам одного из реставраторов, работающего на объекте, мастера также демонтируют керамическую плитку, приклеенную на места утраченных фрагментов - и заменят её смальтой, идентичной оригинальной.

Ранее сообщалось, что панно на фасаде дома купца Мичурина в Нижнем Новгороде отреставрируют в августе.