Панно на фасаде дома купца Мичурина в Нижнем Новгороде отреставрируют в августе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Панно на фасаде дома купца Мичурина в Нижнем Новгороде отреставрируют в августе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам главы города, на это здание на улице Рождественская всегда обращают внимание, съезжая с Канавинского моста, а панно является еще одной визитной карточкой исторической части Нижнего Новгорода.

Триптих был создан художником-монументалистом Владимиром Арискиным в 1987 году, с того времени он не реставрировался. В августе работами по восстановлению панно займется его создатель, но уже с использованием уже современных материалов и технологий в технике "цветные цементы".

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода был отреставрирован сам Дом Мичурина. Панно планировалось привести в порядок в 2021 году, но работы были перенесены на текущий год в связи с тем, что Владимир Арискин заявил о необходимости проводить реставрацию в теплое время года.

Ранее сообщалось, что фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде.