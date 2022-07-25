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Общество

Полёты в Пермь стартовали из аэропорта Нижнего Новгорода

01 августа 2022 12:25  [67] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Авиакомпания "Икар" с 31 июля приступила к полётам из Нижнего Новгорода в Пермь и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта имени В.П. Чкалова.

Напомним, направление Нижний Новгород - Пермь является абсолютно новым. Полёты запланированы дважды в неделю: по средам в 18:00 и по воскресеньям в 13:10. Вылет из Перми в Нижний Новгорода - в 17:25 по средам и в 11:35 по воскресеньям. Время перелёта составит 1 час 30 минут, стоимость билетов начинается от 3500 рублей.

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время авиакомпания "Икар" выполняет прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода по шести направлениям: в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Пермь, Санкт-Петербург, Уфу.

Ранее сообщалось, что авиакомпания совместно с Nordwind возобновила полётную программу в Уфу и Мурманск. Так, авиаперелёты в Мурманск будут производиться по средам и воскресеньям в 12:20. В обратном направлении - в 16:00 и в 15:55 соответственно. В столицу Башкортостана c 4 августа рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и субботам, с вылетом из Нижнего Новгорода в 01:25.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" возобновила полёты из Нижнего Новгорода в Саратов.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Авиасообщение
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