Еще 11 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к проекту "Пушкинская карта" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще 11 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, в июле участниками программы стали централизованные библиотечные системы Автозаводского и Нижегородского районов, центр развития культуры и искусства в Сарове, централизованная библиотечная система г.о.г. Шахунья, краеведческий музей им. И.М. Сеченова, детская школа искусств №1 Краснобаковского района, творческо-досуговое объединение г.о.г. Выкса, межпоселенческая централизованная клубная система Тоншаевского муниципального округа и другие.

Один из новых участников программы "Пушкинская карта" - Большемурашкинский музей - приглашает посетить свою экспозицию, в которой представлены более 11 тысяч предметов. Наибольшей популярностью пользуется выставка костей, бивней и зубов мамонтов, найденных на территории района. В других тематических залах представлено оружие времен Степана Разина (ядра, кистени), бомба времен Великой Отечественной войны, немецкое и советское обмундирование. В музее также можно увидеть множество материалов о жизни и быте купечества и специально оборудованную купеческую комнату.

Нижегородская центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко подготовила заочную экскурсию "Жил-был дом. Невыдуманные истории из жизни литературных домов и их обитателей", в ходе которой можно побывать в домах, где жили Тарас Шевченко, Александр Дюма, Иван Рукавишников, Леонид Граве, Дмитрий Смирнов, Владимир Даль и многие другие. Участники экскурсии узнают, как Нижний Новгород и нижегородцы отобразились на страницах великих книг и где оживает история.

СПРАВКА:

"Пушкинскую карту" с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 февраля 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров.

Выбрать мероприятия для посещения можно на сайте Культура.РФ.