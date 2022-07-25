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Общество

Председатель ЗСНО Евгений Люлин поддержал развитие инженерной школы в НГТУ им. Алексеева

01 августа 2022 16:55  [70] Общество
Фото пресс-служба ЗСНО

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал развитие передовой инженерной школы НГТУ имени Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Спикер нижегородского Заксобрания отметил, что нижегородский политех единственный в стране занимается разработкой тематики атомной водородной энергетики. По словам председателя ЗСНО, это подчеркивает готовность нижегородских ученых справляться с выполнением амбициозных задач и разрабатывать принципиально новые формы взаимодействия.

"НГТУ имени Ростислава Алексеева – это элитный вуз с именем и историей, настоящая кузница кадров для промышленного комплекса страны и, конечно же, для предприятий атомной промышленности. Нижегородскую область по праву именуют "ядерным щитом державы". Немалый вклад в его крепость и прочность внес нижегородский политех. НГТУ – это гармоничный сплав опыта и инноваций, образец эффективного взаимодействия с партнерами, прекрасный пример реализации на практике принципа "Производство – Наука – Образование". А еще это удивительно насыщенная, во всех смыслах слова, студенческая жизнь и прекрасные традиции", - рассказал Евгений Люлин.

Передовая инженерная школа (ПИШ) НГТУ будет взаимодействовать с основными дивизионами ГК "Росатом". Научным руководителем ПИШ стал первый заместитель генерального директора-генерального конструктора АО "ОКБМ Африкантов" Виталий Петрунин, заслуженный конструктор России.  

"Основой образовательной деятельности ПИШ являются результаты научных исследований и созданных технологий по новым реакторным установкам, цифровым системам, новым материалам, кибербезопасности, лазерным системам, не имеющим аналогов в мире. Все исследования проводятся совместно с научными коллективами индустриальных партнеров", - отметил ректор НГТУ Сергей Дмитриев.
 
Ранее сообщалось, что проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ.

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Теги:
Вузы НГТУ
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