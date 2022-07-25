Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин посетил праздничные мероприятия в Дивееве 1 августа

Фото пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин 1 августа посетил село Дивеево и принял участие в торжествах в честь обретения мощей святого Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.
По словам Евгения Люлина, святой старец Серафим Саровский даже после своей кончины продолжает помогать нуждающимся в помощи и защите людям.
"В эти летние дни Нижегородская земля традиционно становится центром совершенно особенного праздника, важного для каждого православного, для всех, кому близки и дороги такие понятия, как милосердие, честь и благочестие, сострадание, любовь к ближнему. Нас, таких разных, на месте своих духовных подвигов собирает святой благоверный старец чудотворец Серафим Саровский, прославленный в лике святых 119 лет назад. Как ни пытались предать его имя забвению, справедливость восторжествовала: 31 год назад его вновь обретенные святые мощи вернулись в Дивеевскую обитель", - сказал Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента отметил, что именно на нижегородской земле Серафим Саровский совершил свой монашеский подвиг в Саровской Успенской пустыне.
"С тех пор в Дивеево – совершенно особая атмосфера, особая аура. Кажется, что там даже воздух другой, пропитанный благодатью. Там сами по себе очищаются душа и помыслы, и ты знаешь, что если искренне попросишь помощи у батюшки Серафима в благом деле, то непременно получишь ее", - заключил председатель ЗСНО.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил всех верующих с праздником обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
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