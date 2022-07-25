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Общество

Дмитрий Чернышенко: "Преподобного Серафима Саровского чтут по всему миру"

01 августа 2022 12:13  [75] Общество

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил всех верующих с праздником обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Основные торжества проходят в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области 30 июля - 1 августа.

Вице-премьер напомнил, что при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла развивается проект паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров".

"Преподобного Серафима Саровского чтут по всему миру. Он является для всех образцом любви к ближнему и всепрощения. Серафимо-Дивеевский монастырь активно развивается как мировой православный центр. Здесь строятся и реставрируются храмы, создаются общественные пространства, не так давно был открыт духовно-просветительский центр. Это привлекает паломников и туристов не только со все России, но и других стран. Ежегодно сюда приезжает около 400 тысяч гостей. Огромная благодарность за эту работу Сергею Кириенко– председателю попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, Владыке Георгию и Нижегородской митрополии, а также правительству региона", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что по поручению главы государства Правительство РФ продолжает повышать транспортную доступность туристических кластеров, в том числе "Арзамас - Дивеево – Саров".

"В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Нижегородской области выделяется более 3,5 млрд рублей на создание новых дорог. Также область заключила соглашение с Республикой Мордовия о включении создаваемого туристического кластера "Саранск - Темников – Санаксарь" в проект "Арзамас - Дивеево – Саров". Все это вкупе с инструментами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволяет наращивать турпоток в Приволжский федеральный округ, развивать малый и средний бизнес и создавать новые рабочие места в субъектах округа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в селе Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного лагеря для паломников,  которые прибудут в регион на празднование Дней памяти Серафима Саровского 30 июля - 1 августа.

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Теги:
Дивеевский район
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