Нижегородский бумкомбинат получит льготный займ на 1,5 млрд рублей от Фонда развития промышленности Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фонд развития промышленности России подписал с бумкомбинатом АО "Волга" из Балахны договор о предоставлении льготного займа в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, средства будут направлены на развитие производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышением энергоэффективности производства.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, дополнительные мощности производства составят 140 тысяч тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 172 рабочих места.

Также министр отметил, что всего при поддержке ФРП в Нижегородской области реализуется 34 проекта, предполагающих создание более 1 200 рабочих мест. Объем налоговых отчислений в бюджет превысит 11 млрд рублей, а инвестиции в экономику региона составят 19,6 млрд рублей.

АО "Волга" производит тарные виды бумаг, бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции. После модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, будет запущено производство бумаги для гофрирования и тестлайнер из смеси макулатурной массы и термомеханической массы.

Ранее предприятие уже получало займы ФРП, бумкомбинат в 2020 запустил полуфабрикатный цех химико-термомеханической массы с увеличением объема производства газетной бумаги, который был создан благодаря льготному займу в размере 394 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский Фонд развития промышленности одобрил льготные займы для девяти компаний.