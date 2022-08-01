Билет на электропоезд в Казань из Нижнего Новгорода будет стоить почти 1300 рублей

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Билет на электропоезд в Казань из Нижнего Новгорода будет стоить 1292 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Напомним, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань будет запущен 4 августа.
Поезд ежедневно, за исключением некоторых дат в августе, будет отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 16:08 и прибывать в столицу Татарстана в 22:28. В пути поезд будет находиться 6 часов и 20 минут.
Приобрести билеты можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в пригородных железнодорожных кассах.
Напомним, что с 1 июля ежедневно курсирует скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров.
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