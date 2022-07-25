Ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань планируется запустить в начале августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань планируется запустить в начале августа. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков в интервью ИА "Татар-Информ".

По его словам, предварительно запуск нового маршрута запланирован на 4 августа.

Как рассказал Айрат Садыков, поезд будет курсировать каждый день, кроме среды. Отправляться из Казани он будет в 5:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. Из столицы Приволжья поезд будет выезжать в 16:08, а в столицу Татарстана он прибудет в 22:28.

"Думаю, что маршрут будет востребован у бизнес-сообщества и туристов", – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Как сообщили в ГЖД, возможность купить билет на поезд в ближайшее время появится на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в пригородных железнодорожных кассах.

Напомним, что с 1 июля ежедневно курсирует скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров.