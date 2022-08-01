Глеб Никитин направил поздравление православным верующим с днем памяти Серафима Саровского

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru
НИА "Нижний Новгород"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил православных верующих с днем памяти святого Серафима Саровского 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для меня всегда был близок образ преподобного Серафима. И Нижегородская область во многом раскрывалась именно через посещение связанных с ним мест. Десятки тысяч людей со всего мира едут поклониться святому старцу. А сегодня мы все обращаемся к батюшке Серафиму как к небесному заступнику России. Для всего православного мира жизненный путь преподобного Серафима остаётся примером самоотверженного служения и бескорыстной любви к ближним. По сей день его заветы направляют нас на созидательные дела и вселяют веру в то, что можно справиться с самыми трудными задачами и испытаниями", - сказал Глеб Никитин.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 1 августа возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
"Некогда преподобный Серафим говорил, что мощами своими он будет пребывать в Дивееве, но в то время словам саровского старца трудно было поверить. В 1903 году были обретены его честные останки и положены в Успенском соборе Саровской пустыни. Люди недоумевали: как может сбыться предсказание, разве саровская братия захочет расстаться со святыней? Однако пути Господи неисповедимы, и что невозможно человеку, возможно Богу", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Напомним, что праздничные мероприятия в честь памяти Серафима Саровского в Дивееве Нижегородской области проходят 30 июля - 1 августа.
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