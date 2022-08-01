Наркодилеров с 20 кг "синтетики" задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность организованной преступной группы наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.



Согласно информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного переезда в Кстове сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

В автомобиле задержанных оперативники обнаружили и изъяли 35 пакетов с порошкообразным веществом. Общий вес находки составил около 5 кг. Эксперты выяснили, что изъятые вещества являются наркотическим средством - синтетическим психостимулятором PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере).

В дальнейшем были задержаны ещё четверо участников преступной группы. Оперативники обыскали офис, арендованный фигурантами, и нашли более 5 тысяч подготовленных к продаже свёртков и несколько крупных пакетов с наркотиком – всего около 15 кг. Также было изъято оборудование, которое, предположительно, использовалось для расфасовки.

В ходе следственных действий полицейские обнаружены и изъяли более 250 свертков с наркотическим веществом: они были разложены в тайники-закладки в разных районах Нижнего Новгорода. Причём наркодилеры прятали пакетики даже на территории образовательных учреждений, в том числе детских садов и школ.

В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, ещё трое находятся под домашним арестом.

Напомним, лабораторию по изготовлению наркотиков кустарным способом обнаружили в Сормовском районе областного центра в частном доме. В ходе обыска в доме было обнаружено свыше 11,5 кг синтетического наркотика, химические реактивы и оборудование.