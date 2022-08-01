Консультации по вопросам здоровья будут проходить на фестивале "Семья Нижегородская" Общество

В рамках фестиваля "Семья Нижегородская", который пройдёт с 5 по 11 августа на территории Нижегородской ярмарки, горожане смогут получить бесплатные консультации специалистов по вопросам здоровья. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Согласно информации, у посетителей фестиваля будет возможность пройти некоторые скрининговые исследования.

5 августа врач-методист НОЦОЗМП прочитает лекцию об основах здорового питания. Студенты-волонтеры ПИМУ "Онкопатруль" презентуют приложение "ПроРодинки". Каждое утро в течение фестиваля они будут проводить общеукрепляющую зарядку для гостей мероприятия.

Кроме того, врач-терапевт в течение дня проконсультирует всех желающих, измерит холестерин и уровень сахара крови.

6 августа специалист Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков прочитает лекцию о психологическом климате в семье, а врач ЛФК покажет, как правильно проводить растяжку в домашних условиях.

Кроме того, в течение дня все желающие смогут получить консультацию кардиолога, а родителей и кандидатов в приёмные родители будут консультировать психологи, логопеды, педагоги, дефектологи.

7 августа врач-методист НОЦОЗМП прочитает лекцию о сахарном диабете, а врач-невролог с 10:00 до 18:00 проконсультирует всех желающих. Присутствующие смогут пройти скрининг на холестерин и измерить уровень сахара крови.

8 августа можно будет послушать лекцию об избыточным весе и ожирении. Также специалист покажет основные упражнения для офисной зарядки, а врач-эндокринолог проведёт консультации для гостей фестиваля.

9 августа гостей мероприятия ждёт лекция-беседа о неотложных состояниях при инсульте и инфаркте, а врач-офтальмолог в течение дня поможет советом всем обратившимся.

10 августа специалист КДЦ по ОПЗ детей и подростков расскажет о проблемах подросткового возраста. В течение всего дня консультации проведёт врач по медицинской профилактике.

11 августа специалисты НОЦОЗМП прочитают лекцию о постковидном синдроме, покажут упражнения постковидной гимнастики, а врач-терапевт проведёт консультации.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, фестиваль "Семья Нижегородская" пройдёт с 5 по 11 августа в павильоне № 2 Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). В рамках фестиваля состоятся консультации, мастер-классы и семинары для детей, родителей и представителей старшего поколения, а также танцевальные и песенные программы, викторины и розыгрыши.