Летние кинотеатры в нижегородских парках
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [263] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [227] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [368] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [221] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [282] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [234] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [230] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [193] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [171] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [176] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Дом причта может появиться при Спасской церкви в Нижнем Новгороде

03 августа 2022 17:25  [352] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дом причта может появиться при Спасской церкви в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, здание планируется возвести рядом с храмом на улице М.Горького, 179 в Нижегородском районе.

Проект был разработан ООО "Региональный инженерный центр" по заказу Нижегородской Епархии.

По итогам заседания Архитектурный совет рекомендовал доработать представленное решение в части аранжировки внешнего облика здания в стилистике Спасской церкви.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской.

СПРАВКА:

Дом причта — жилое здание в комплексе приходского храма, предназначенное, преимущественно, для постоянного проживания притча (священнослужителей и церковнослужителей) храма со своими семьями. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Церковь
Поделиться:
Новости по теме
03 августа 2022 15:53  [317] Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph