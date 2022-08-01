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Дом причта может появиться при Спасской церкви в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, здание планируется возвести рядом с храмом на улице М.Горького, 179 в Нижегородском районе.
Проект был разработан ООО "Региональный инженерный центр" по заказу Нижегородской Епархии.
По итогам заседания Архитектурный совет рекомендовал доработать представленное решение в части аранжировки внешнего облика здания в стилистике Спасской церкви.
Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской.
СПРАВКА:
Дом причта — жилое здание в комплексе приходского храма, предназначенное, преимущественно, для постоянного проживания притча (священнослужителей и церковнослужителей) храма со своими семьями.
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