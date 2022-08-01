Дом причта может появиться при Спасской церкви в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дом причта может появиться при Спасской церкви в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, здание планируется возвести рядом с храмом на улице М.Горького, 179 в Нижегородском районе.

Проект был разработан ООО "Региональный инженерный центр" по заказу Нижегородской Епархии.

По итогам заседания Архитектурный совет рекомендовал доработать представленное решение в части аранжировки внешнего облика здания в стилистике Спасской церкви.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской.

СПРАВКА:

Дом причта — жилое здание в комплексе приходского храма, предназначенное, преимущественно, для постоянного проживания притча (священнослужителей и церковнослужителей) храма со своими семьями.