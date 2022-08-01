Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, архитектурно-градостроительное решение воссоздания церкви на улице Рождественской, д.10а было разработано ООО "Региональный инженерный центр" по заказу Нижегородской Епархии.

По итогам заседания архсовет принял решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом рекомендаций по доработке деталей фасада здания.

Напомним, что закладка храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы состоялась в конце июля.

В сентябре 2021 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил участок площадью 500 кв.м на ул. Рождественской под строительство Троицкой церкви. Там ранее находилось заброшенное аварийное здание, которое снесли в августе. В реализацию проекта планировалось вложить 120 млн рублей. Здание предполагалось возвести в течение семи лет.