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Общество

Архитектурный совет отклонил эскиз Соборной мечети в Канавинском районе

03 августа 2022 18:22  [399] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурный совет отклонил эскиз Соборной мечети в Канавинском районе. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, эскиз мечети на улице Марата у мукомольного завода был подготовлен ООО "Osta" по заказу Духовного управления мусульман РФ.

Архитектурный совет отклонил проект и отправил его на доработку со следующими замечаниями:

— необходимо обосновать емкость объекта;

—  архитектурное решение откровенно эклектичное, не монументальное, плохо спропорционированное; также оно лишено традиционных признаков мусульманской архитектуры;

— план основного молельного зала со смещенной осью отличной от главной оси фасадного решения за счет устройства ортогонально расположенного балкона снижает восприятие интерьера;

— откровенно утилитарное решение стилобатной части, не проработано конструктивное прохождение основного объема мечети через парковку.

Напомним, что изначально мечеть в Канавинском районе планировалось построить к 2018 году. Об этом в 2013 году заявил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.

Духовное управление мусульман Нижегородской области в 2012 году заявляло, что берегоукрепительные работы в районе строительства новой мечети начнутся в 2015 году.

В 2021 году берегоукрепление левого берега Оки было передано в собственность Нижегородской области.

План территории Соборной мечети (2012 год)

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Теги:
Мечеть Строительство
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