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Бизнес

Берегоукрепление левого берега Оки передано в собственность Нижегородской области

24 марта 2021 13:06  [73] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Берегоукрепительные сооружения на левом берегу Оки переданы в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 марта 2021 года.

Речь идет об участках берегоукрепления: в районе управления ГИБДД, от Метромоста до Молитовского моста, от Канавинского моста до ул. Марата.

Также в собственность региона передаются противооползневые сооружения от Большого Красного оврага до Лагерного оврага на правом берегу Оки.

Ранее в собственность Нижегородской области были переданы берегоукрепительные сооружения на правом берегу Оки.

Как пояснил в ходе заседания Гордумы 24 марта министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, объекты передаются в собственность региона, чтобы правительство могло заключить концессионное соглашение. С таким предложением обратилось АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России").

Компания планирует реконструировать берегоукрепительные сооружения по обоим берегам Оки в течение трех лет.

По словам Сергея Баринова, на работы будет направлено 6,4 млрд рублей только по одному берегу реки. 

Как сообщил и.о. управляющего Нижегородским отделением ПАО "Сбербанк" Александр Аменицкий, параллельно с подготовкой инфраструктуры АО "Икс" будет проводить работу с потенциальными инвесторами.

Ранее сообщалось, что по концессии АО "Икс" будет эксплуатировать берегоукрепления в течение десяти лет. Деятельность будет связана с нестационарными объектами.

После реконструкции сооружения будут возвращены в муниципальную собственность.

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Теги:
Городская дума Концессия Река
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