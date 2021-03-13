Берегоукрепление левого берега Оки передано в собственность Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Берегоукрепительные сооружения на левом берегу Оки переданы в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 марта 2021 года.

Речь идет об участках берегоукрепления: в районе управления ГИБДД, от Метромоста до Молитовского моста, от Канавинского моста до ул. Марата.

Также в собственность региона передаются противооползневые сооружения от Большого Красного оврага до Лагерного оврага на правом берегу Оки.

Ранее в собственность Нижегородской области были переданы берегоукрепительные сооружения на правом берегу Оки.

Как пояснил в ходе заседания Гордумы 24 марта министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, объекты передаются в собственность региона, чтобы правительство могло заключить концессионное соглашение. С таким предложением обратилось АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России").

Компания планирует реконструировать берегоукрепительные сооружения по обоим берегам Оки в течение трех лет.

По словам Сергея Баринова, на работы будет направлено 6,4 млрд рублей только по одному берегу реки.

Как сообщил и.о. управляющего Нижегородским отделением ПАО "Сбербанк" Александр Аменицкий, параллельно с подготовкой инфраструктуры АО "Икс" будет проводить работу с потенциальными инвесторами.

Ранее сообщалось, что по концессии АО "Икс" будет эксплуатировать берегоукрепления в течение десяти лет. Деятельность будет связана с нестационарными объектами.

После реконструкции сооружения будут возвращены в муниципальную собственность.