Нижегородские сельхозпроизводители начали уборочную кампанию Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские сельхозпроизводители начали уборочную кампанию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, в регионе началась уборка ячменя, ржи и гороха. С 21 тысячи га уже намолочены 60 тысяч тонн зерна.

Как рассказал Николай Денисов, средняя урожайность по области составляет 2,8 тонны с га, что на 0,6 тонны больше, чем в прошлом году. Также началась уборка раннего картофеля, овощей, рапса, рыжика и льна-долгунца.

Министр отметил, что в ходе кампании будут убраны различные сельскохозяйственные культуры с площади более 1 млн га, из которых 640 тысяч га занимают зерновые и зернобобовые культуры.

Также продолжается заготовка кормов для животных. На одну условную голову скота запасено 1,85 тонны кормовых единиц из запланированных 2,5 тонн.

По данным на 3 августа заготовлено 598,5 тысячи тонн сенажа (95%), 151,8 тысячи тонн сена (82%), 124,6 тысячи тонн силоса (17,3%), также засыпано в хранилища 200 тонн зернофуража.

Ранее сообщалось, что почти 3 млрд рублей поддержки получили аграрии Нижегородской области.

Также напомним, что Фонд поддержки АПК был докапитализирован на 300 млн рублей с целью выдачи льготных займов для создания продовольственного резерва основных видов сельскохозяйственных продуктов.