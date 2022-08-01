Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [263] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [227] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [368] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [221] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [282] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [234] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [230] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [193] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [172] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [176] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Нижегородские сельхозпроизводители начали уборочную кампанию

03 августа 2022 18:53  [345] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские сельхозпроизводители начали уборочную кампанию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, в регионе началась уборка ячменя, ржи и гороха. С 21 тысячи га уже намолочены 60 тысяч тонн зерна.

Как рассказал Николай Денисов, средняя урожайность по области составляет 2,8 тонны с га, что на 0,6 тонны больше, чем в прошлом году. Также началась уборка раннего картофеля, овощей, рапса, рыжика и льна-долгунца.

Министр отметил, что в ходе кампании будут убраны различные сельскохозяйственные культуры с площади более 1 млн га, из которых 640 тысяч га занимают зерновые и зернобобовые культуры.

Также продолжается заготовка кормов для животных. На одну условную голову скота запасено 1,85 тонны кормовых единиц из запланированных 2,5 тонн.

По данным на 3 августа заготовлено 598,5 тысячи тонн сенажа (95%), 151,8 тысячи тонн сена (82%), 124,6 тысячи тонн силоса (17,3%), также засыпано в хранилища 200 тонн зернофуража.

Ранее сообщалось, что почти 3 млрд рублей поддержки получили аграрии Нижегородской области.

Также напомним, что Фонд поддержки АПК был докапитализирован на 300 млн рублей с целью выдачи льготных займов для создания продовольственного резерва основных видов сельскохозяйственных продуктов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2022 12:25  [301] Почти 3 млрд рублей поддержки получили аграрии Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph