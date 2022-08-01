Суд признал нижегородского некрополиста Анатолия Москвина недееспособным Происшествия

Анатолий Москвин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суд признал нижегородского некрополиста Анатолий Москвина недееспособным. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в суд с ходатайством о признании недееспособным Анатолия Москвина обратился главврач психиатрической больницы №2.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство психиатра.

При этом на 8 августа назначено закрытое заседание суда о продлении принудительных мер медицинского характера в отношении Анатолия Москвина.

Напомним, что сотрудники полиции обнаружили 28 "кукол" из тел усопших в квартире и гараже Анатолия Москвина вечером 2 ноября 2011 года. Среди находок были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, "куклы", "одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого". По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обвинительный приговор Анатолию Москвину вынесен в мае 2012 года. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение. После этого срок лечения неоднократно продлевался.

СПРАВКА:

В соответствии с ГК РФ, при наличии психического расстройства гражданин может быть в судебном порядке признан недееспособным.

Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным обладают члены его семьи, близкие родственники, орган опеки и попечительства, медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь, или стационарная организация социального обслуживания.

Человеку, признанному недееспособным, назначается опекун, который полностью заменяет его в гражданских правоотношениях.