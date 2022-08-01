Почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов ответил на вопросы нижегородцев во время прямого эфира, который прошёл 3 августа в соцсети "Вконтакте".

В ходе эфира, подготовленного ЦУР Нижегородской области, обсуждалась основная тема - помощь государства предпринимательству на селе. Также были освещены вопросы импортозамещения, продовольственной безопасности и уборочной кампании.

Николай Денисов рассказал, что в регионе уже стартовала уборочная кампания. В частности, началась уборка ячменя, ржи и гороха. Обработана 21 тысяча га, с которых намолочены 60 тысяч тонн зерна. Причём отмечен рост урожайности, по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время в регионе работает более 400 крупных и средних сельхозпредприятий, 1 600 фермерских хозяйств, а также 1 000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они производят широкий ассортимент молочной, мясной, хлебобулочной и кондитерской продукции, зерно, овощи и картофель. Сегодня регион полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и куриным яйцом.

Как отметил министр, сельское хозяйство стало привлекательным бизнесом для предпринимателей: открываются новые крупные предприятия, расширяется спектр выпускаемой продукции.

Для агропредприятий в регионе действуют различные меры поддержки: например, субсидии на закупку техники и оборудования, льготное кредитование и т.д.. В этом году финансирование АПК составит 5,4 млрд рублей – это больше, чем в прошлом.

Кроме того, власти помогают сельхозпредприятиям и фермерам находить новые рынки сбыта - продуктовые магазины, ярмарки. Каждый фермер, чья продукция сертифицирована, может обратиться в местную администрацию с заявкой на предоставление бесплатного торгового места для реализации своей продукции.

Полную версию эфира можно посмотреть на официальной странице нижегородского ЦУР.