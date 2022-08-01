Граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде восстановили после акта вандализма Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Граффити с Алёшей на улице Студенческой в Нижнем Новгороде восстановили после акта вандализма. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, в конце июля кто-то испортил мурал, забрызгав его красной краской.

Арт-объект обновили, перекрасив наиболее пострадавшие детали изображения.

Само граффити на стене дома по улице Студенческой появилось в начале июня по инициативе "Волонтёров Победы".

На нем изображен восьмилетний мальчик Алёша Павличенко из Белгородской области, который с начала спецоперации выходит на дорогу и приветствует проезжающие военные колонны.