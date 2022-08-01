Региональные Минздрав и Минобр взяли на контроль ситуацию с лагерем "Солнечный" в Городецком районе Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Минздрав и Минобр Нижегородской области взяли на контроль ситуацию с лагерем "Солнечный" в Городецком районе. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее появилась информация об ухудшении самочувствия детей в загородном оздоровительном учреждении.

По словам министра, сразу после после появления сообщений о недомогании детей в "Солнечном" была мобилизована районная инфекционная служба. Врач-инфекционист осмотрел детей и собрал весь анамнез, который был к тому времени.

Так, по данным на 9:00 4 августа на контроль были взяты 13 детей. Из них семеро не нуждаются в медицинской помощи, но необходимо динамическое наблюдение за ними со стороны персонала лагеря.

Один ребёнок нуждается в стационарном лечении: у него наблюдаются симптомами ротавирусной инфекции. Состояние ребёнка ближе к удовлетворительному.

Ещё четыре воспитанника лагеря находятся на динамическом контроле местного педиатра.

Кроме того, замгубернатора поручил Министру образования Нижегородской области Ольге Петровой и Городецкой ЦРБ выехать на место и провести детальную оценку состояния детей, а также условий в лагере.

Ранее с проверкой в лагерь уже прибыли сотрудники прокуратуры.