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Общество

Массовое обращение детей к медикам зафиксировано в лагере "Солнечный" в Городецком районе

04 августа 2022 09:24  [223] Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области проводит проверочные мероприятия в связи с появлением информации об ухудшении самочувствия детей в детском оздоровительном лагере "Солнечный, расположенном в Городецком районе". К работе также привлечены соответствующие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно информации, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 10 детей.

В настоящее время Городецкая городская прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

По завершению проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Кроме того, по результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, недавно Минобр Нижегородской области организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев в соцсетях на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания. По итогам проверки руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей.

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Теги:
Дети Детские лагеря Прокуратура
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