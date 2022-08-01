Массовое обращение детей к медикам зафиксировано в лагере "Солнечный" в Городецком районе

Фото:
Прокуратура Нижегородской области проводит проверочные мероприятия в связи с появлением информации об ухудшении самочувствия детей в детском оздоровительном лагере "Солнечный, расположенном в Городецком районе". К работе также привлечены соответствующие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно информации, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 10 детей.
В настоящее время Городецкая городская прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
По завершению проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Кроме того, по результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, недавно Минобр Нижегородской области организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев в соцсетях на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания. По итогам проверки руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+